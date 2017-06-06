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Общество

Александр Кузнецов разберется с жалобами на госпредприятие «Славяне»

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов разберется с жалобами, поступающими на государственного предприятия «Славяне». Об этом он заявил в ходе сессии регионального парламента 6 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос поднял депутат облсобрания Всеволод Козловский. Он сообщил, что ГП ПО «Славяне» отправляет на маршруты автобусы грязными, в салоне пассажирам приходится дышать выхлопными газами. Также, по словам парламентария, транспорт часто ломается, кондукторы не слишком вежливо обращаются с пассажирами и при наличии удостоверения «Ветеран труда» требуют дополнительные документы — паспорт и пенсионное удостоверение.

«Проведите проверку или переиминуйте в «Басурмане», потому что «Славяне» так не могут к славянам относиться», - сказал Всеволод Козловский.

Александр Кузнецов попросил передать ему все имеющиеся документы и пообещал разобраться, в том числе, уже завтра провести в встречу с руководителем предприятия.

Что касается объема документов, которые приходится с собой возить пассажирам, то, как подчеркнул замглавы региона, введение электронной карты — единого документа снимет этот вопрос.

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