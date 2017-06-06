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Общество

Александр Кузнецов пообещал вернуться к рассмотрению льготного налогообложения ГППО «Славяне»

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов пообещал вернуться к рассмотрению льготного налогообложения ГППО «Славяне». Об этом он сообщил, отвечая на вопрос депутата Псковского областного Собрания Андрея Козлова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации

Андрей Козлов отметил, что предприятие освобождено от льгот по налогу на имущество, при этом предприятие модернизировалось, поступили новые автобусы. «Здесь получается финансовая вилка. Мы увеличиваем стоимость основных средств, но натыкаемся на то, что предприятие будет платить повышенную ставку налога на имущества. За 2017 год это более 2 млн рублей. Нет ли возможности вернуться к старой схеме? Есть опасение большого кассового разрыва у предприятия», - высказал опасения парламентарий.

Александр Кузнецов отметил, что период лишения льготы составляет один год. «Потом мы будем рассматривать вопрос по возвращению льготного налога на имущества. В рамках планирования бюджета на 2018 год мы найдем возможность вернуться к этому вопросу», - ответил заместитель губернатора.

Отвечая на вопрос депутата Марины Борисенковой, Александр Кузнецов признал существующую проблему по отсутсвию доступной среды в автбусах Пскова и Великих Лук. По его словам, то, что закуплено в Пскове не удовлетворяет требованиям инвалидов. К тому же в Великих Луках необходимо решать вопрос комплексного транспортного плана по обслуживанию населения. Перевозками в городе, напомнил, Кузнецов в основном занимаются маршрутки.

«Автобусы хотя бы по опорной сетке городских маршрутов должны быть большей вместительности, требования которые касаются маломобильного населения также будут учтены», - заверил Александр Кузнецов и отметил, что пока ситуация в Великих Луках напоминает транспортный коллапс.

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