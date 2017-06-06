42 миллиона пассажиров перевезли псковские автобусы в 2016 году

13:59, 06 июня 2017, ПАИ

За 2016 год автобусы в Псковской области перевезли 42 миллиона пассажиров, это более 314 миллионов пассажирокилометров. Расходы на организацию перевозок составили 3 млрд рублей. Такие данные озвучил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе парламентского часа на тему организации транспортного обслуживания населения на территории Пскова и области на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов напомнил, что в Псковской области работают два государственных автотранспортных предприятия: ГП ПО «Славяне» обслуживает 6 южных районов региона, Псковпассажиравтотранс - 17 районов и Псков. Также перевозками занимаются более 15 негосударственных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Заместитель губернатора проинформировал депутатов, что в 2016 году был утверждён комплексный план развития транспортного обслуживания населения, который рассчитан до 2030 года. Этот документ, пояснил он, установил основные цели и приоритеты развития отрасли, определил требования к параметрам транспортного заказа. Кроме того, в нём прописано создание стыковочных расписаний между разными видами транспорта, в том числе железнодорожным, авиационным, водным. Александр Кузнецов подчеркнул, что эта работа уже началась.

Остановился докладчик и на школьных перевозках, которые, подчеркнул он, осуществляются в полном объёме. Субсидия на организацию перевозки школьников регулярным транспортом превышает 100 млн рублей, ещё 14 млн рублей – это компенсация доставки к месту работы сотрудников образовательных организаций.

Одной из проблем Александр Кузнецов назвал убыточность пассажирских перевозок на пригородных маршрутах. Он объяснил это небольшим количеством пассажиров – жителей отдалённых территорий, для перевозки которых автобусы проходят значительные расстояния. Субсидия на организацию этих перевозок в год составляет порядка 65 млн рублей.