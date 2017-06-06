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Общество

На 70-80% планируется обновить псковский автопарк в ближайшие годы

В ближайшие 2-3 года автопарк Псковской области планируется обновить на 70-80%. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Ряд транспортных средств сегодня находится на грани срока эксплуатации, не нужно этого скрывать. Но парк обновляется», - заметил вице-губернатор.

Александр Кузнецов отметил, что вопросами финансирования школьных перевозок занимается Управления образования региона. «А что касается нашего автотранспортного блока – мы никогда не отказываем в школьных перевозках», - сказал вице-губернатор и заявил, что планируется закупить ряд автобусов для этих целей, такой пул автобусов будет создан в госпредприятии.

«То, что дети сегодня перевозятся с учетом всех норм и правил, я могу сказать однозначно», - заверил Александр Кузнецов и добавил, что все автобусы оборудованы ремнями безопасности и специальными подножками. 

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