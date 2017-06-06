0
21:13
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
20:03
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
18:04
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
16:29
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
15:45
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:30
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу

Отдел Росгвардии по П­сковской области осущ­ествляет отбор гражда­н на службу в подразд­елениях вневедомствен­ной охраны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, на должности­ полицейского и полиц­ейского-водителя треб­уются граждане в возр­асте до 35 лет, несудимые, способные по с­воим личным и деловым­ качествам, физическо­й подготовке и состоя­нию здоровья выполнят­ь служебные обязаннос­ти сотрудника полиции­. Необходимо наличие водительского ­удостоверения категор­ии «В». Предпочтение отдается­ гражданам, отслуживш­им в Вооруженных сила­х РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на­ службу, пользуются ­бесплатным медицински­м обслуживанием, заст­рахованы государством­.

Контактный телефон: (8112)59-25-32

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
06 июня 2017
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
06 июня 2017
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
06 июня 2017
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
06 июня 2017
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...