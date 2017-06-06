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Общество

Псковские эксперты предлагают организовывать в России мультимодальные перевозки и открывать автобусные остановки на железнодорожных вокзалах

Псковские эксперты, которые вошли в состав  рабочей группы по комплексному развитию пассажирских перевозок при администрации президента РФ, предлагают организовывать в России мультимодальные перевозки и открывать автобусные остановки на железнодорожных вокзалах. Об этом сегодня, 6 июня, в рамках «парламентского часа» сообщил депутатам вице-губернатор Александр Кузнецов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания.

По его словам, эти предложения нашли отражение в итоговом докладе рабочей группы, который будет опубликован осенью.

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