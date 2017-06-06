Псковские эксперты предлагают организовывать в России мультимодальные перевозки и открывать автобусные остановки на железнодорожных вокзалах

14:11, 06 июня 2017, ПАИ

Псковские эксперты, которые вошли в состав рабочей группы по комплексному развитию пассажирских перевозок при администрации президента РФ, предлагают организовывать в России мультимодальные перевозки и открывать автобусные остановки на железнодорожных вокзалах. Об этом сегодня, 6 июня, в рамках «парламентского часа» сообщил депутатам вице-губернатор Александр Кузнецов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания.

По его словам, эти предложения нашли отражение в итоговом докладе рабочей группы, который будет опубликован осенью.