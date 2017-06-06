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Экономика

Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время

Две псковские птицефабрики, расположенные в поселках Писковичи и в Тямша (Псковский район), будут выкуплены инвестором в ближайшее время. Об этом председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов сообщил сегодня, 6 июня, в ходе внеочередной 10-й сессии областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Романова, птицефабрики будут проданы в комплексе с другим имуществом, ранее принадлежавшим  компании «Рубеж».

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