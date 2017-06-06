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Общество

По итогам 2017 года Псковская область компенсирует РЖД порядка 80 млн рублей вместо прежних 300 млн

По итогам 2017 года Псковская область компенсирует Российским железным дорогам за убыточные пассажирские перевозки не 300 млн рублей, как компания запрашивала ранее, а только порядка 80 млн рублей. На погашение убытков железнодорожникам в бюджете заложен 81 млн рублей, но регион рассчитывает по итогам года выйти на сумму 73,8 млн рублей. Об этом заявил заместитель губернатора области Александр Кузнецов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, где он выступал с докладом об организации транспортного обслуживания населения на территории Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов подчеркнул, что ни один из маршрутов отменён не был, ни одно направление не закрыто, но проработана совместно с жителями периодичность поездов, где-то теперь они ходят не каждый день, а два-три раза в неделю. Вместо некоторых железнодорожных маршрутов, напомнил вице-губернатор, введены  автобусные. В качестве примера он привел маршрут Великие Луки – Себеж, где вместо отменённого поезда ввели автобус, который ходит два раза в день семь дней в неделю.

Выступающий также обратил внимание, что с 29 апреля возобновил движение поезд «Санкт-Петербург – Псков».  

Александр Кузнецов добавил, что теперь в регионе на железнодорожных маршрутах работают два перевозчика – это Федеральная пассажирская компания и Северо-Западная пассажирская компания. 

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