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Общество

Избавиться от лейкозного скота Псковская область планирует за 3-4 года

В течение 3-4 лет в Псковской области планируется полностью избавиться от лейкозного скота. Об этом сообщил начальник областного Управления сельского хозяйства и гостехнадзора Николай Романов на 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Но резко этого делать нельзя, иначе мы потеряем большое количество поголовья», - заметил Николай Романов.

Он пояснил, что проблема лейкоза существует не только в Псковской области, но и по всей России, и при резком избавлении от больного скота будут потеряны большие объемы молока. «Разработана программа, она работает, дополнительные средства будут заложены на приобретение неплеменного, товарного скота», - сообщил Николай Романов.

Также он остановился на проблемах с кредитованием аграриев: «Все посильно, те льготы, которыми мы пользуемся в этом году – до 5% годовых - они выполняются. Лимит по малым формам, доведенный Минсельхозом до Псковской области, мы выполняем процентов на 50». По словам начальника управления, малые формы не ожидали, что можно получить такой кредит, и сейчас налаживается работа по финансовой дисциплине, которая у них «хромает». «Есть проблемы, но не такие глобальные, которые были два месяца назад», - заявил Николай Романов.

Он также рассказал, что ведется погектарная поддержка агропроизводителей, в этом году на эти цели будут выделены 75 млн рублей. «В этом году проблем нет», - заключил Николай Романов. 

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