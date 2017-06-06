Юбилейный вечер Валерия Мухина пройдёт в Пскове 8 июня

17:26, 06 июня 2017, ПАИ

8 июня в 18:00 в Пскове в филиале Городского культурного центра (Рижский проспект, 64) состоится юбилейный творческий вечер писателя и художника Валерия Мухина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Валерий Мухин — поэт, прозаик, художник, член Союза писателей России и международной ассоциации писателей и публицистов. Он родился 8 июня 1942 года в посёлке Кесьма, ныне Весьегонского района Тверской области. Жил на Украине - в Луганске (Ворошиловграде) и Дружковке, посёлке Ярега (Коми АССР), Сестрорецке под Ленинградом, в Пушкинских Горах. В Пскове живёт с 1957 года. Окончил псковский индустриальный техникум, псковское музыкальное училище, псковское отделение Ленинградского политехнического института. Работал пианистом и певцом в эстрадном оркестре, руководителем хора, преподавателем в школе и в ВУЗе, ведущим конструктором и заведующим сектором на заводе ТЭСО и в псковском отделении ВНИИ ЭСО, заведующим отделом рекламы в издательстве «Курсив», в типографии областного Дома народного творчества, заведующим отделом в «Псковпищепроме», на пенсии – стрелком ВОХРа в воинской части.

Валерий Мухин является автором четырнадцати поэтических сборников, книги прозы. Публиковался в центральных литературно-художественных журналах «Наш современник», «Север», «Встречи», «Московский парнас», «День поэзии». За книгу «Солнце над Псковом» занесен в книгу «Золотая летопись славных дел» с вручением медали «Святая Ольга». Член объединения художников городского Культурного центра. Автор 25 персональных выставок картин.