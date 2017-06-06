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Политика

Главы муниципалитетов Псковской области будут сообщать губернатору о наличии личной заинтересованности

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Псковской области о статусе глав муниципальных образований. На сессии 6 июня большинство депутатов проголосовали за принятие поправок, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект устраняет пробел в правовом регулировании, который не позволял главам муниципальных образований выполнить требования федерального закона о противодействии коррупции в части урегулирования конфликта интересов.

Законопроект устанавливает порядок сообщения главой муниципального образования о наличии личной заинтересованности при исполнении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Такое уведомление главы муниципалитетов теперь должны направлять губернатору области.

Начальник Управления внутренней политики администрации региона Оксана Иванова отметила, что изменения вносятся с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Также необходимость урегулирования этих отношений, по ее словам, возникла в в связи с обращением прокуратуры по Гдовскому району, о котором известно депутатам. «На тот момент обязанности глав направлять такое уведомление еще не было», - добавила она.

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