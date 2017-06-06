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Общество

Большое количество маршруток назвал Александр Кузнецов причиной пробок в Великих Луках

Большое количество маршруток назвал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов основной причиной образования пробок в городе Великие Луки. Об этом он заявил в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, где он выступал с докладом об организации транспортного обслуживания населения на территории  Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, в Пскове 90% пассажирских перевозок обслуживает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», а в Великих Луках работают 418 индивидуальных предпринимателей. «Это маленькие маршрутки, именно из-за них город постоянно стоит в пробках», - подчеркнул он.

Вице-губернатор заявил, что в Пскове и Великих Луках не приняты схемы транспортного обслуживания, которые должны накладываться на схему организации дорожного движения. Последний документ в Пскове подготовлен, добавил он.

Кроме того, Александр Кузнецов обратил внимание на то, что в отличие от Великих Лук, в Пскове есть исторически сложившаяся маршрутная автобусная сеть.

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