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Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)

Депутат Государственной Думы Александр Козловский прокомментировал выступление губернатора Псковской области Андрея Турчака перед депутатами областного собрания с отчетом о работе региональной администрации в 2016 году. По его словам, отчет – это «возможность донести до жителей Псковской области то, что сделано, и ответить на вопросы». «Конечно, необходимо много сделать. Но, на самом деле, многое делает, и регион развивается», - отметил парламентарий. 

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  • Отчёт Андрея Турчака о работе в 2016 году
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