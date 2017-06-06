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Общество

До 31 августа процесс объединения Псковпассажиравтотранса и Псковавтотранса будет завершён

До 31 августа процесс объединения ГП ПО «Псковавтотранс» и  ГП ПО «Псковпассаждиравтотранс» будет завершён. Об этом объявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе парламентского часа на тему организации транспортного обслуживания населения на территории  Пскова и области на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов отметил, что в результате слияния произойдёт не только оптимизация управленческого аппарата, но, например, это также избавит Псковпассажиравтотранс от уплаты агентского сбора Псковавтотрансу за пользование автовокзалами. Кроме того, слияние позволит в короткие сроки наладить предварительную электронную продажу билетов.

Вице-губернатор напомнил, что в 80-х годах прошлого века в регионе работало одно предприятие – Псковавтотранс, которое управляло, в том числе и вокзалами, а также имело 17 филиалов в городах и районах области. Потом, рассказал он, эта организация прекратила своё существование и ей на смену пришли многочисленные ФГУПы. Теперь же, подчеркнул Александр Кузнецов, происходит обратный процесс слияния в единое предприятие.

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