До 31 августа процесс объединения Псковпассажиравтотранса и Псковавтотранса будет завершён

14:56, 06 июня 2017, ПАИ

До 31 августа процесс объединения ГП ПО «Псковавтотранс» и ГП ПО «Псковпассаждиравтотранс» будет завершён. Об этом объявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе парламентского часа на тему организации транспортного обслуживания населения на территории Пскова и области на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов отметил, что в результате слияния произойдёт не только оптимизация управленческого аппарата, но, например, это также избавит Псковпассажиравтотранс от уплаты агентского сбора Псковавтотрансу за пользование автовокзалами. Кроме того, слияние позволит в короткие сроки наладить предварительную электронную продажу билетов.

Вице-губернатор напомнил, что в 80-х годах прошлого века в регионе работало одно предприятие – Псковавтотранс, которое управляло, в том числе и вокзалами, а также имело 17 филиалов в городах и районах области. Потом, рассказал он, эта организация прекратила своё существование и ей на смену пришли многочисленные ФГУПы. Теперь же, подчеркнул Александр Кузнецов, происходит обратный процесс слияния в единое предприятие.