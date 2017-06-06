Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Член совета федерации Федерального собрания РФ Елена Бибикова прокомментировала отчет губернатора Андрея Турчака о работе региональной администрации в 2016 году. По ее словам, губернатор «акцентировал внимание на тех болевых точках, которые касаются каждого жителя псковской области». «Все темы очень важные: это дороги, экология, вопросы бюджетной оптимизации, ЖКХ, компенсация льгот», - добавила она. По словам сенатора, теперь «каждый житель области при желании может посмотреть: а что конкретно сделано по данному направлению?».