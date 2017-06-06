Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
Депутат Собрания депутатов Псковской области, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков прокомментировал годовой отчет Андрея Турчака о работе администрации региона в 2016 году. По мнению парламентария, несмотря на то, что губернатор предложил сосредоточиться на формате вопросов и ответов, далеко не все важные темы были подняты. Поэтому, по его словам, теперь «фракция ЛДПР направит дополнительные запросы в администрацию области».