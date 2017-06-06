Наталия Азарова и Дмитрий Кузьмин выступят на заключительном сеансе «Поэтопроектора» в Пскове

15:17, 06 июня 2017, ПАИ

8 июня в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится заключительный в этом сезоне, 12-й сеанс цикла вечеров современной поэзии «Поэтопроектор». Участниками сеанса станут поэты Дмитрий Кузьмин и Наталия Азарова, сообщили Псковскому агентству информации в проекте «Молоко и сено». Начало встречи - в 19.00. Вход свободный.

Дмитрий Кузьмин - поэт, переводчик, редактор, организатор литературных проектов. Он родился в 1968 году в Москве, окончил Московский педагогический государственный университет, является кандидатом филологических наук (первая в мире диссертация о моностихе, в 2016 году опубликована как монография). Преподавал в различных российских учебных заведениях, в 2014 году стал приглашённым профессором русской литературы в Принстонском университете. Был соавтором первого в России учебника «Поэзия» (2016 год).

Дмитрий Кузьмин основал и руководил издательством «АРГО-РИСК» (1993 год), сайтом «Вавилон» (1997 год) и журналом «Воздух» (2006 год), публикующих современную поэзию. Он составил нескольких поэтических и прозаических антологий, организовал многие поэтические фестивали. В разные годы возглавлял также первый альманах русских хайку «Тритон», первый в России журнал гей-литературы «РИСК», создал в Интернете справочник «Новая литературная карта России» и галерею «Лица русской литературы». Является соучредителем (2012 год) Премии имени Норы Галь за перевод короткой прозы с английского языка.

В 2008 году Дмитрий Кузьмин выпустил сборник стихов и переводов «Хорошо быть живым», удостоенный премии «Московский счёт» за лучшую дебютную книгу года. Стихи публиковались в переводе на английский, французский, немецкий, итальянский, словенский, сербский, польский, эстонский, латышский, украинский, узбекский, китайский языки. Он участвовал в поэтических фестивалях и семинарах в Генте (Бельгия), Норидже (Великобритания), Тутцинге (Германия), Белграде (Сербия), Пиране (Словения), Алматы (Казахстан), Риге (Латвия), Тарту (Эстония), Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Калининграде; переводит современную поэзию с английского, французского, украинского и других языков. С 2014 года Дмитрий Кузьмин живёт в Латвии, где основал проект Literature Without Borders — международное поэтическое издательство и резиденцию для переводчиков поэзии. За организаторскую работу удостоен Премии Андрея Белого (2002 год).

Наталия Азарова - поэт, филолог, переводчик. Она родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института языкознания Российской Академии наук, с 2012 года возглавляет созданный при институте Центр изучения мировой поэзии. Автор монографий «Язык философии и язык поэзии — движение навстречу» и «Типологический очерк языка русских философских текстов» (обе — 2010 год), вошедших в шорт-лист Премии Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования»; автор учебного пособия для высшей школы «Текст» и учебника «Поэзия» (2016 год, в соавторстве с К. Корчагиным, Д. Кузьминым, В. Плунгяном).

С оригинальными стихами она выступает с 2004 года, в том же году вышла первая книга стихов «Телесное-лесное». Наталия Азарова публиковала стихи в журналах «Новый мир», «Воздух», «Волга». Большинство авторских сборников созданы в соавторстве с художником Алексеем Лазаревым. В 2011 году вышла книга избранных стихотворений «Соло равенства» (М.: «Новое литературное обозрение»), также вошедшая в шорт-лист Премии Андрея Белого. Является автором восьми поэтических книг. В 2012 году Наталия Азарова подготовила и выпустила книгу новых переводов великого китайского поэта Ду Фу к его 1300-летию. В 2015 году опубликовала свой перевод «Морской оды» Фернандо Пессоа, за который была удостоена Премии Андрея Белого.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.