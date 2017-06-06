Александр Кузнецов: Практика оптимизации автостанций прекращена

15:14, 06 июня 2017, ПАИ

«Практика оптимизации автостанций прекращена», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе парламентского часа на тему организации транспортного обслуживания населения на территории Пскова и области на сессии Псковского областного Собрания 6 июня.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Алексанлр Кузнецов отметил, что теперь в Псковской области на базе автостанций создаются мультимодальные комплексы, то есть их начали использовать как общие узлы для нескольких видов транспорта. Он подчеркнул, что такой проект в России пока реализуют только два региона – Псковская область и Татарстан.

Вице-губернатор напомнил, что первый такой транспортно-пересадочный узел был открыт в Плюссе. Аналогичный уже работает в посёлке Идрица Себежского района, в сентябре откроются в Пыталово и Пустошке, а в ближайшее время – в деревне Сущёво Бежаницкого района, где реализуется проект «Поездом в Пушкинские Горы».

«Практика открытия транспортно-пересадочных узлов будет продолжена», - заверил Александр Кузнецов.