Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан

15:11, 06 июня 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов положительно оценил новый формат отчета губернатора Псковской области о работе администрации региона, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, сегодня, 6 июня, в ходе 10-й внеочередной сессии регионального парламента глава области Андрей Турчак заявил, что предлагает вместо обилия цифр в отчете сосредоточиться на основных проблемах развития региона, а также больше времени уделить ответам на вопросы депутатов.

«Губернатор ответил на все вопросы, которые у нас имеются. Постарался осветить порядка десяти важнейших тем. Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан и в частности, депутатов», - отметил Александр Котов.

Говоря о ключевых положениях, прозвучавших в ходе отчета, спикер Собрания отметил, что в области «увеличивается доходная часть бюджета», «очень большая работа проводится с федеральным правительством: Псковская область участвует почти на всех федеральных программах на условиях софинансирования, причем условия очень мягкие». Он добавил, что «это позволяет решить наболевшие проблемы»: транспортную, проблемы здравоохранения.