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Общество

Иван Цецерский: Этот год будет ознаменован благоустройством Пскова

Этот год будет ознаменован благоустройством Пскова, завил глава города Иван Цецерский на координационном совещании 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Глава города напомнил, что в 2019 году в Пскове состоится Ганзейские дни.

Иван Цецерский сообщил, что произошли изменения в бюджете города, в частности, на дороги определено 160 млн рублей – «солидная сумма», на создание городской среды – дополнительно выделено 40 млн рублей. «Мы этим суммам рады», - прокомментировал глава Пскова и добавил, что на благоустройство дворов планируется потратить 126 млн.

Он также заметил, что прошедший месяц был значимым для города, проходили отчеты должностных лиц, администрации и главы города. По словам Ивана Цецерского, отчеты были насыщенные. «Несмотря на остроту отдельных проблем, отчеты утверждены депутатами единогласно. Губернатор дал свою оценку взаимодействию администрации города с территориальными органами государственной власти. Благодарю вас за конструктивный подход и взаимодействие в течение всего отчётного периода», - сказал градоначальник.

Он напомнил, что 10 сентября будет избран новый состав Псковской городской Думы, затем будет выбран новый глава администрации, после чего она начнет работу. «Но мы рассчитываем, что нам особо не надо никого менять», - отметил Иван Цецерский. 

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