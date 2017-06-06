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Спорт

К 1 августа у новой школы Пскова будет построена спортплощадка за 45 миллионов

К 1 августа у новой школы в Пскове будет построена спортивная площадка. Как сообщил глава администрации города Игорь Калашников на координационном совещании 6 июня, это совместный с Газпромом проект стоимостью 45 млн рублей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Калашников также сказал, что новая школа должна начать работу 1 сентября, а с 1 августа там откроется летний детский лагерь.
Кроме того, по его словам, с 1 сентября в бывшем здании лингвистической гимназии планируется открыть детский сад на 4 группы.

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