Псковское облсобрание внесло изменения в закон об уполномоченном по правам человека

15:35, 06 июня 2017, ПАИ

Псковское областное Собрание приняло в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Псковской области «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 6 июня.

Областной закон приводится в соответствие с федеральным, который предусматривает право регионального парламента принимать решение о досрочном прекращении полномочий омбудсмена в субъекте Федерации без консультаций с ним в ряде случаев. В частности, в случае смерти омбудсмена; признании его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим; вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; выезда правозащитника за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место жительства; утраты им гражданства Российской Федерации.