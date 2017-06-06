0
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
16:29
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
15:45
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:30
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
15:21
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:11
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
13:44
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
Еще новости
Общество

Региональные законы социальной направленности приведены в соответствие с федеральным законодательством

Изменения внесены в областные законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Принятые поправки приводят региональные нормативные правовые акты в соответствие с действующими положениями федерального законодательства.

Так, в региональной законодательной базе прописаны дополнительные гарантии на образование для детей-сирот, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. Для этой категории граждан предусмотрено зачисление на полное государственное обеспечение до завершения обучения, а в случае достижения возраста 23 лет – сохранение права на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии до окончания обучения.

Кроме того, дополнен перечень категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка за счёт средств областного бюджета, как ветераны труда. Это лица, награжденные по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
06 июня 2017
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
06 июня 2017
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках 2
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
06 июня 2017
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области

Идет загрузка...