Региональные законы социальной направленности приведены в соответствие с федеральным законодательством

15:47, 06 июня 2017, ПАИ

Изменения внесены в областные законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Принятые поправки приводят региональные нормативные правовые акты в соответствие с действующими положениями федерального законодательства.

Так, в региональной законодательной базе прописаны дополнительные гарантии на образование для детей-сирот, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. Для этой категории граждан предусмотрено зачисление на полное государственное обеспечение до завершения обучения, а в случае достижения возраста 23 лет – сохранение права на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии до окончания обучения.

Кроме того, дополнен перечень категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка за счёт средств областного бюджета, как ветераны труда. Это лица, награжденные по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.