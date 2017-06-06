В этом году в Пскове планируется отремонтировать в два раза больше дорог

16:25, 06 июня 2017, ПАИ

В этом году в Пскове планируется отремонтировать в два раз больше дворовых территорий и дорог, чем в 2016-м. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Калашников на координационном совещании 6 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Май был такой, что не было ни одного дня без событий. События все важные, серьезные, и все прошли на должном уровне. Май был насыщенным.Также проходили работы по подготовке аукционов на ремонт дорог, все аукционы вывешены, в конце июня они должны завершиться, если не будет проблем с УФАС. Это большая работа», - сказал Игорь Калашников.

Он уточнил, что к дорожным работам в городе приступят в начале июля.

Сейчас, добавил глава администрации Пскова, продолжается «беспрерывный ямочный ремонт - и днем, и ночью».