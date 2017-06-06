Заявки на проведение небольших митингов в областном центре теперь будет принимать администрация Пскова

15:36, 06 июня 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в отдельные законодательные акты региона, регулирующие проведение публичных мероприятий. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 6 июня.

В соответствии с поправками администрация Пскова наделяется полномочиями приема уведомлений о проведении мероприятий численностью меньше 100 человек в специально отведённых местах, как уже установлено в других муниципалитетах.

Вопросы о проведении публичных мероприятий с численностью свыше 100 человек по-прежнему находятся в компетенции областной администрации.

Депутаты выразили обеспокоенность, что это потребует увеличения штата сотрудников городской администрации, и, следовательно, расходов бюджета.

Начальник Управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова отметила, что вопрос уже рассматривался. По её словам, 2015 году такие полномочия были переданы городу Великие Луки, и увеличения штатной численности не потребовалось.