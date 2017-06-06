Порядок перемещения задержанного транспорта на спецстоянку изменен в Псковской области

15:39, 06 июня 2017, ПАИ

В Псковской области изменен порядок перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранени и оплаты соответствующих расходов. Положительное решение по этому вопросу вынесли депутаты регионального парламента на 10-й сессии 6 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект уточняет понятие «транспортное средство» и вводит понятие «перемещение задержанного транспортного средства».

В новой редакции представлена статья «Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» – в отличие от действующей версии в ней предусмотрена возможность оплаты путём безналичных расчётов.

Законопроект определяет порядок возврата транспортных средств. Правом доступа к задержанному транспортному средству наделяется не только владелец машины или его представитель, но и лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления задержанным транспортным средством.

Кроме того, законопроект устанавливает законный порядок и особенности перемещения на специализированную стоянку задержанных маломерных судов. В тексте законопроекта содержится указание на то, что спецстоянка, предназначенная для хранения маломерных судов на суше, должны быть оборудована навесами, защищающими суда от атмосферных осадков.

Парламентарий Анатолий Копосов уточнил, куда будут поступать деньги. Замруководителя областного комитета по транспорту Игорь Сильченков ответил: «Что касается денег, то они поступают в бюджет в соответствии с КоАП, и в связи с изменением в Кодексе вносим изменение в части облегчения участи тех граждан, у которых эвакуируют транспортные средства. То есть поправки связаны с изменениями в федеральном законодательстве и позволяют людям в момент эвакуиации вернуть свой автомобиль, уплатив штраф».