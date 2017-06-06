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Общество

Число пьяных водителей на дорогах Пскова уменьшилось на 20%

В Пскове на 20% уменьшилось число водителей, задержанных за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщил руководитель городского УГИБДД Владимир Папорт 6 июня на координационном совещании по итогам работы в мае, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В. Папорт доложил, что по общему количеству ДТП наблюдается снижение на 15%, по количеству раненых — на 17%.

Также он рассказал, что на 1 июня народная дружина по линии ГИБДД осуществила 32 выхода, составила более 200 административных протоколов и провела профилактические беседы, в том числе, с детьми и подростками.

Всего, как добавил Владимир Папорт, Госавтоинспекция зафиксировала 12 административных правонарушений.

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