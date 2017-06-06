0
14:18
Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время
13:44
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
13:14
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
11:58
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
11:45
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
12:56
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
Еще новости
Экономика

Почти на 400 млн рублей увеличен бюджет Псковской области

Бюджет Псковской области увеличился почти на 400 млн рублей. Соответствующие поправки в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесли депутаты Псковского областного Собрания на 10-й внеочередной сессии, которая проходит сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника Финансового управления Псковской области Людмила Павлова рассказала, что увеличение, в основном, связано с поступлением федеральных средств.

Они будут направлены на содержание вновь созданного учреждения – БТИ, которое начнет функционировать с 1 сентября, запланировано перераспределение в части межбюджетных отношений среди муниципалитетов,  в основном, поправки коснулись осуществления реконструкции систем водоснабжения в Пскове, также средства пойдут на компенсацию расходов муниципалитетов на ремонт учреждений в бюджетной сфере. Предусмотрена дотация на материальное стимулирование муниципальных образований.

Таким образом, доходы Псковской области на 2017 год составят порядка 25 млрд рублей, расходы – около 28 млрд, дефицит – более 2 млрд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время
06 июня 2017
Две псковские птицефабрики будут выкуплены инвестором в ближайшее время 2
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
06 июня 2017
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках 2
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
06 июня 2017
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально 2
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
06 июня 2017
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции 1
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
06 июня 2017
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости 1
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
05 июня 2017
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов
03 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов 2

Идет загрузка...