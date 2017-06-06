Почти на 400 млн рублей увеличен бюджет Псковской области

15:49, 06 июня 2017, ПАИ

Бюджет Псковской области увеличился почти на 400 млн рублей. Соответствующие поправки в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесли депутаты Псковского областного Собрания на 10-й внеочередной сессии, которая проходит сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника Финансового управления Псковской области Людмила Павлова рассказала, что увеличение, в основном, связано с поступлением федеральных средств.

Они будут направлены на содержание вновь созданного учреждения – БТИ, которое начнет функционировать с 1 сентября, запланировано перераспределение в части межбюджетных отношений среди муниципалитетов, в основном, поправки коснулись осуществления реконструкции систем водоснабжения в Пскове, также средства пойдут на компенсацию расходов муниципалитетов на ремонт учреждений в бюджетной сфере. Предусмотрена дотация на материальное стимулирование муниципальных образований.

Таким образом, доходы Псковской области на 2017 год составят порядка 25 млрд рублей, расходы – около 28 млрд, дефицит – более 2 млрд.