Подготовка пляжа Пскова к летнему сезону завершится до конца недели

15:47, 06 июня 2017, ПАИ

До конца недели завершится подготовка городского пляжа в Пскове к летнему сезону. Об этом сообщил председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв на координационном совещании у главы города 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Воробьёва, на пляже организовано обследование дня водолазами, подготовка спасательного пункта.

Кроме того, он подвёл итоги мая. В прошлом месяце в городе произошли 9 пожаров, в том числе, шесть – в жилых домах. Причинами было неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки. В результате возгораний погиб один человек.

На воде не было происшествий, проинформировал докладчик.

Он также добавил, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили более 5 тысяч обращений.