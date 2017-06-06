Органы местного самоуправления в Псковской области больше не будут заниматься регистрацией смерти
Органы местного самоуправления муниципальных образований области больше не будут исполнять государственные полномочиями на государственную регистрацию смерти. Закон, освобождающий волости от этой обязанности, принят на 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
В пояснительной записке к документу отмечается, что изменение вызвано следующими причинами: федеральное законодательство установило новый порядок оформления актовых записей в электронном виде и обязало передавать сведения о государственной регистрации смерти в федеральный орган кадастрового учета в течение трёх дней с момента регистрации. Чтобы соблюсти эти требования, все волости должны быть обеспечены компьютерами с установленным программным продуктом, что повлечёт за собой неоправданные бюджетные затраты.
Как показала практика, сказано в пояснительной записке, несмотря на делегированные полномочия, органы местного самоуправления фактически не осуществляли государственную регистрацию смерти. Так, муниципальные образования Великолукского и Печорского районов не регистрируют смерть с 2015 года, Новосокольнического района – с 2011 года, а в Псковском районе на территории острова Залита – никогда не регистрировали. Причины сложившейся ситуации – в отсутствии во многих сельских населённых пунктах медицинских учреждений, полномочных выдавать медицинские свидетельства о смерти, и организаций, оказывающих ритуальные услуги.
Принятый закон вступит в силу с 1 июля.