Органы местного самоуправления в Псковской области больше не будут заниматься регистрацией смерти

16:02, 06 июня 2017, ПАИ

Органы местного самоуправления муниципальных образований области больше не будут исполнять государственные полномочиями на государственную регистрацию смерти. Закон, освобождающий волости от этой обязанности, принят на 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменение вызвано следующими причинами: федеральное законодательство установило новый порядок оформления актовых записей в электронном виде и обязало передавать сведения о государственной регистрации смерти в федеральный орган кадастрового учета в течение трёх дней с момента регистрации. Чтобы соблюсти эти требования, все волости должны быть обеспечены компьютерами с установленным программным продуктом, что повлечёт за собой неоправданные бюджетные затраты.

Как показала практика, сказано в пояснительной записке, несмотря на делегированные полномочия, органы местного самоуправления фактически не осуществляли государственную регистрацию смерти. Так, муниципальные образования Великолукского и Печорского районов не регистрируют смерть с 2015 года, Новосокольнического района – с 2011 года, а в Псковском районе на территории острова Залита – никогда не регистрировали. Причины сложившейся ситуации – в отсутствии во многих сельских населённых пунктах медицинских учреждений, полномочных выдавать медицинские свидетельства о смерти, и организаций, оказывающих ритуальные услуги.

Принятый закон вступит в силу с 1 июля.