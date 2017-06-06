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Общество

Факты продажи спиртного несовершеннолетним зафиксированы в Пскове в дни запрета на торговлю алкоголем

В дни полного запрета на торговлю алкоголем в Пскове были зафиксированы факты продажи спиртного несовершеннолетним. Об этом сообщил представитель УМВД России по городу на координационном совещании у главы Пскова 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам выступающего, факты реализации спиртного несовершеннолетним выявлялись и в другие дни.

Напомним, что в Пскове, как и в области в целом, запрещена продажа алкоголя в день последнего звонка в школах 24 мая, и в День защиты детей 1 июня.

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