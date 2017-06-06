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Общество

Заменить разбитые коробки на опорах ЛЭП попросил Иван Цецерский

Проблему, связанную с уличным освещением в Пскове, поднял глава города Иван Цецерский 6 июня на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть линии электропередач, где зачастую коробки на столбах разбиты вдребезги, болтаются на болтах, при таких ливнях это опасно. Мы готовы дать список объектов - закройте, и там, где коробка каменного века, надо менять на новую», - обратился И. Цецерский к компании «Псковэнерго».

В ответ представитель энергокомпании обратил внимание: «Техника уборочная сбивает ящики, вандалы, но работа по замене ведется, у нас это на карандаше».

Было озвучено, что за май были зафиксированы три отключения в сетях, 17 аварийных заявок от населения, сбиты 5 опор ЛЭП. При этом специалисты заменили 46 ламп наружного освещения, и в июне планируется продолжить эту работу по обращению граждан, также будут проводиться ремонт и замена кабельных линий, ремонт трансформаторных подстанций.

«Мы обращаемся с тем, чтобы каждое ведомство навело на своих объектах порядок. Понятно, что замена коробок - недешевое удовольствие, давайте проанализируем объем затрат по вашей службе, я буду в Москве, зайду в вашу головную компанию и переговорю с вашим руководством», - предложил глава Пскова. 

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