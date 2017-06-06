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Общество

Военнослужащие по контракту требуются в псковской войсковой части 29760

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту в войсковую часть 29760 (Псков). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военкомате.

Всем поступающим на военную службу по контракту будет гарантировано стабильное денежное довольствие, а также система дополнительных вознаграждений и выплат за выслугу лет, классность сложность и напряженность, ежегодный отпуск (в зависимости от выслуги лет), медицинское обслуживание военнослужащих и членов их семей, денежная компенсация за поднаём жилья,  при выслуге 3-х лет и более военнослужащие будут иметь право на участие в накопительно-ипотечной системе кредитования жилья.

На службу приглашаются мужчины, годные по состоянию здоровья на военную службу по контракту от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, и граждане, получившие высшее и среднее профессиональное образование, не проходившие военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД И ФСБ.

За справками можно обращаться по адресу: Псков, улца Первомайская, 38, кабинет 19, телефон: 72-72-51.

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