Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества

17:39, 06 июня 2017, ПАИ

Управление внутренней политики администрации Псковской области начало прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) на реализацию проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Старт конкурса приурочен ко Дню русского языка, прием заявок продлится до 5 июля, подчеркнули в Управлении.

Конкурс проводится среди проектов, направленных на обеспечение равноправия граждан и реализацию их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФ, на обеспечение межнационального мира и согласия и гармонизацию этноконфессиональных отношений, а также проекты в сфере патриотического воспитания населения, культурной адаптации и интеграции мигрантов. Кроме того, побороться за право получить государственную поддержку могут НКО, занимающиеся сохранением и развитием этнокультурного многообразия народов. В настоящий момент в регионе зарегистрировано 35 социально ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность в этих сферах.

В этом году общий объем предоставляемых по конкурсу субсидий составляет 2,8 млн рублей. Максимальный размер субсидии — 200 тыс. рублей. Получателями грантов могут стать 14 социально ориентированных НКО.

В прошлом году при финансовой поддержке администрации Псковской области были реализованы 13 социально ориентированных проектов по патриотическому воспитанию и укреплению общегражданского единства, этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Псковской области, адаптации иностранных студентов Псковского государственного университета и иным сферам деятельности общества. Среди получателей грантов были Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето», региональное отделение «Союза пенсионеров России», областная общественная детская организация «Радуга», областная общественная организация «Былины древнего Пскова» и другие социально ориентированные НКО Псковской области.