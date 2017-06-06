8 псковских организаций задолжали зарплату сотрудникам

17:15, 06 июня 2017, ПАИ

В Пскове 8 организаций задолжали сотрудникам заработную плату, наибольшая задолженность у ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» - свыше 6 млн рублей. Об этом сообщил представитель городского Центра занятости на координационном совещании у главы города 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также рассказал, что по состоянию на 31 мая численность граждан, ищущих в Пскове работу, составила 1098, зарегистрированы более 900 безработных. В мае работодатели заявили о наличии 611 вакансий, в качестве ищущих работу зафиксированы 350 граждан.

Также с начала года в 58 организациях города сократили 228 человек, 108 из них обратились в Центр занятости, в том числе 62 были признаны безработными, 11 - трудоустроены.

О неполной рабочей неделе или дне заявили 8 организаций. В таком режиме работают свыше 700 человек, больше всего на заводе «Псковэлектросвар».