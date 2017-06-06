0
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
16:29
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
15:45
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:30
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
15:21
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:11
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
13:44
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
Еще новости
Общество

8 псковских организаций задолжали зарплату сотрудникам

В Пскове 8 организаций задолжали сотрудникам заработную плату, наибольшая задолженность у ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» - свыше 6 млн рублей. Об этом сообщил представитель городского Центра занятости на координационном совещании у главы города 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также рассказал, что по состоянию на 31 мая численность граждан, ищущих в Пскове работу, составила 1098, зарегистрированы более 900 безработных. В мае работодатели заявили о наличии 611 вакансий, в качестве ищущих работу зафиксированы 350 граждан.

Также с начала года в 58 организациях города сократили 228 человек, 108 из них обратились в Центр занятости, в том числе 62 были признаны безработными, 11 - трудоустроены.

О неполной рабочей неделе или дне заявили 8 организаций. В таком режиме  работают свыше 700 человек, больше всего на заводе «Псковэлектросвар».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
06 июня 2017
Власти Пскова попросили устроить в Дни города салют ещё лучше, чем на 9 мая
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках
06 июня 2017
К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках 2
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
06 июня 2017
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области

Идет загрузка...