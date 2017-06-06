Обеденный перерыв во время сессии сократили псковские депутаты

16:14, 06 июня 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в Регламент регионального парламента. Об этом с 10-й внеочередной сессии облсобрания сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников пояснил, что документ, в частности, предполагает сокращение перерывов во время сессии. Так, 40-минутый, обеденный, предлагается урезать до 30 минут, а остальные 20-минутые перерывы сделать 15-минутными.

Также, по словам Владимира Яникова, изменяется порядок делегирования представителей Собрания в постоянные комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада России: вопрос о делегировании и отзыве представителя Собрания в ПАЗСР выносится на сессию комитетами Собрания, а не как было ранее, - председателем Собрания на основании предложений комитетов.