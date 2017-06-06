Александр Котов: Нужно внимательнее относиться к просьбам граждан

16:18, 06 июня 2017, ПАИ

По словам спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, прозвучавший сегодня, 6 июня, на сессии в рамках «парламентского часа» доклад вице-губернатора Александра Кузнецова о транспортном обслуживании населения оставил у него впечатление, что в этой отрасли ещё много нерешённых вопросов.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Собарния похвалил доклад за обстоятельность, но заметил: «У меня осталось впечатление, что, всё-таки, ещё много нерешённых проблем. Значит, надо более внимательно относиться к просьбам граждан. И мы, депутаты, когда встречаемся в своих избирательных округах с населением, слышим очень много жалоб, нареканий на работу нашего автобусного транспорта. Это вызвано как объективными причинами, так, в том числе, может быть, и проблемами, связанными с организацией работы наших автотранспортных предприятий. Мне кажется, что здесь ещё достаточно много работы, и нам всем вместе — и органам исполнительной власти области, и депутатам — предстоит в этом направлении поработать. Прежде всего прислушиваться надо к просьбам граждан».

Также Александр Котов отметил, что в рамках сессии депутаты заслушали ежегодный доклад о состоянии дел в аграрном секторе региона, который представил руководитель госуправления сельского хозяйства Николай Романов. «Здесь надо отметить, что всё-таки уже на протяжении ряда лет мы наблюдаем устойчивый рост сельскохозяйственного производства. И по индексу роста сельскохозяйственного производства Псковская область находится на ведущем месте среди субъектов Российской Федерации. Это на самом деле хороший результат, который будет способствовать развитию в целом экономики Псковской области», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Кроме того, он напомнил, что на сессии в очередной раз приняли поправки в областной бюджет: «В очередной раз увеличивается объём финансовых средств, которые мы сможем потратить на реализацию различных полномочий, на решение проблем, которые сегодня стоят перед нашим регионом - и в дорожной отрасли, и в медицине (по закупке лекарственных средств), и по строительству жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Словом, то, о чём мы говорили в начале года, когда рассматривали финансовые параметры нашего бюджета — а мы говорили о том, что будут дополнительные источники финансирования — исполняется: сегодня эти дополнительные источники найдены и мы вносим соответствующие поправки».