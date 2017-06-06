Главу Пскова возмутили флаги «Справедливой России» на «Империале»

16:21, 06 июня 2017, ПАИ

Главу Пскова Ивана Цецерского возмутили флаги «Справедливой России» на гипермаркете «Империал». «Долго будут висеть флаги «Справедливой России» на «Империале»? Это что за партийная тусовка? Я на полном серьезе спрашиваю. Это городская территория, а не территория партии», - заявил он на координационном совещании 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский подчеркнул, что ему ежедневно поступают жалобы от населения на эти флаги.

«Кондратьев [Сергей, руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова] заснул что ли? – возмутился глава Пскова. - Он что считает, что это красивое обрамление города? Это же некрасиво. Ну, было бы партийное мероприятие - ладно. Долго это будет продолжаться? Что это за облик города? Некрасиво! Где архитектор? Мы его заслушаем в июле по оформлению города, по фасадам».