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Политика

Главу Пскова возмутили флаги «Справедливой России» на «Империале»

Главу Пскова Ивана Цецерского возмутили флаги «Справедливой России» на гипермаркете «Империал». «Долго будут висеть флаги «Справедливой России» на «Империале»? Это что за партийная тусовка? Я на полном серьезе спрашиваю. Это городская территория, а не территория партии», - заявил он на координационном совещании 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский подчеркнул, что ему ежедневно поступают жалобы от населения на эти флаги.

«Кондратьев [Сергей, руководитель Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова] заснул что ли? – возмутился глава Пскова. - Он что считает, что это красивое обрамление города? Это же некрасиво. Ну, было бы партийное мероприятие - ладно. Долго это будет продолжаться? Что это за облик города? Некрасиво! Где архитектор? Мы его заслушаем в июле по оформлению города, по фасадам».

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