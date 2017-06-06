Псковский филиал АО «Россельхозбанк» выдал аграриям более 440 млн рублей на сезонные работы

16:24, 06 июня 2017, ПАИ

По состоянию на 1 июня 2017 года Псковский филиал Россельхозбанка направил на проведение сезонных работ 443,3 млн рублей, из них более 178 млн рублей было выдано в рамках механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

На кредитные средства аграрии смогли приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, также они были направлены на ремонт техники и оборудования, использованы для закупки кормов, молодняка сельскохозяйственных животных и другие цели.

«Мы уделяем большое внимание финансированию сезонных работ. Данное направление является стратегически важным для нашего Банка. По данным Минсельхоза России, доля Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет 100%», - отметил директор Псковского филиала Банка Александр Тихомиров.