0
16:12
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
15:45
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:30
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
15:21
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:11
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
13:38
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
13:27
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
Еще новости
Политика

Псковские депутаты не захотели менять формы справок для участников выборов

Депутаты Псковского областного Собрания отказались направить президенту обращение с просьбой внести изменения в формы справок для участников выборов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента 6 июня.

Псковские справедливороссы предлагали таким образом добиться утверждения форм справок упрощённого вида с данными на всех лиц, о которых предоставляются сведения для представления их кандидатами в случае отсутствия у кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также в случае отсутствия сделок.

«Президентским указом утверждена форма справок, которые подают кандидаты, учатствующие в выборах. Это справка об имуществе за рубежом и о расходах кандидата и членов его семьи. Анализируя практику прошедших выборов, мы хотели бы попросить о принятии упрощённых форм справок для кандидатов и членов их семей в случае отсутствия у них имущества за рубежом и доходов. Это упростит процедуру подготовки и проверки документов, облегчит документооборот», - отметила член фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова.

За данное предложение проголосовали лишь шесть депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
06 июня 2017
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов 1
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
06 июня 2017
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
06 июня 2017
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области
06 июня 2017
Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области

Идет загрузка...