Псковские депутаты не захотели менять формы справок для участников выборов

16:35, 06 июня 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отказались направить президенту обращение с просьбой внести изменения в формы справок для участников выборов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента 6 июня.

Псковские справедливороссы предлагали таким образом добиться утверждения форм справок упрощённого вида с данными на всех лиц, о которых предоставляются сведения для представления их кандидатами в случае отсутствия у кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также в случае отсутствия сделок.

«Президентским указом утверждена форма справок, которые подают кандидаты, учатствующие в выборах. Это справка об имуществе за рубежом и о расходах кандидата и членов его семьи. Анализируя практику прошедших выборов, мы хотели бы попросить о принятии упрощённых форм справок для кандидатов и членов их семей в случае отсутствия у них имущества за рубежом и доходов. Это упростит процедуру подготовки и проверки документов, облегчит документооборот», - отметила член фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова.

За данное предложение проголосовали лишь шесть депутатов.