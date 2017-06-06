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В Пскове продолжается розыск очевидцев смертельного ДТП на мосту имени 50-летия Октября

В Пскове продолжается розыск очевидцев смертельного ДТП на мосту имени 50-летия Октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31 мая около 23:00 на мосту имени 50-летия Октября 45-летний водитель автомашины «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и сбил 30-летнего мужчину, который находился на проезжей части и выполнял дорожные работы, после чего совершил наезд на стоящий автопогрузчик под управлением  23-летнего молодого человека.

В результате ДТП на месте погибли водитель иномарки и дорожный рабочий. Пострадали также водитель автопогрузчика и 40-летний пассажир  «Мицубиси». Они были доставлены в областную больницу.

Еще одно серьезное ДТП  зарегистрировано 31 мая около 20:00 на улице Народной у дома №1. Здесь произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 44-летнего гражданина и мотоцикла «Хонда», которым управлял 27-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 30-летний пассажир. Оба пострадавших госпитализированы.

Очевидцев дорожно-транспортных происшествий  полиция просит оказать содействие следствию и обратиться по телефонам 29-25-82 или 02.

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