В Пскове продолжается розыск очевидцев смертельного ДТП на мосту имени 50-летия Октября

17:18, 06 июня 2017, ПАИ

В Пскове продолжается розыск очевидцев смертельного ДТП на мосту имени 50-летия Октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31 мая около 23:00 на мосту имени 50-летия Октября 45-летний водитель автомашины «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и сбил 30-летнего мужчину, который находился на проезжей части и выполнял дорожные работы, после чего совершил наезд на стоящий автопогрузчик под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате ДТП на месте погибли водитель иномарки и дорожный рабочий. Пострадали также водитель автопогрузчика и 40-летний пассажир «Мицубиси». Они были доставлены в областную больницу.

Еще одно серьезное ДТП зарегистрировано 31 мая около 20:00 на улице Народной у дома №1. Здесь произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 44-летнего гражданина и мотоцикла «Хонда», которым управлял 27-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 30-летний пассажир. Оба пострадавших госпитализированы.

Очевидцев дорожно-транспортных происшествий полиция просит оказать содействие следствию и обратиться по телефонам 29-25-82 или 02.