4 тонны металла украли молодые люди в Великих Луках

16:31, 06 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала подозреваемых в краже.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к стражам порядка обратился мужчина и рассказал, что неизвестные похитили с территории организации, расположенной на улице Запрудной, запчасти от тракторов и 4 тонны лома металлов. Ущерб оценивается более чем в сто тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 19-летний великолучан. Часть похищенного имущества изъята.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.