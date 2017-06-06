Норвежский викинг развлекал псковичей в День защиты детей

21:32, 06 июня 2017, ПАИ

5 июня в Псковском отделении Красного Креста прошла встреча волонтеров и сотрудников Красного Креста Пскова и Осло, осуществлявших проект двустороннего сотрудничества на протяжении пяти лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, на встрече подводились итоги сотрудничества, обсуждались сильные и слабые стороны проекта, участники делились впечатлениями и полезными идеями на будущее. Председатель Псковского отделения Красного Креста Пётр Василевский поблагодарил партнеров за многолетнее сотрудничество и вручил памятный знак «Гуманное сердце» координарору проекта с норвежской стороны Селин Блум.

Волонтеры и сотрудники Красного Креста обоих отделений осуществляли работу в поддержку программы «Социальная защита детей» (СЗД). Так, на протяжении трех лет в поддержку детей-участников программы СЗД волонтеры из Осло собирали финансовую помощь на рождественские подарки детям из малообеспеченных семей в Москвинской школы, помогали проводить праздники на День счастья, День матери, День защиты детей.

В этот раз волонтеры Красного Креста из Осло приняли активное участие в акции Псковского Красного Креста во время городского праздника, организованного благотворительным фондом «Добрый Псков».

Волонтеры из Осло привезли с собой сладости из Норвегии, которые дарили прохожим, детям и их родителям 3 июля в Летнем саду. Псковичам предлагалось поучаствовать в различных конкурсах и играх на призы, местные волонтеры проводили игру «Минное поле», в которой можно было поучаствовать всей семьей. Одному из участников завязывали глаза, и он проходил «минное поле», в то время как другие члены семьи следили и подсказывали, куда нужно идти. Также ребята предлагали детям посоревноваться в меткости, поиграв друг с другом в дротики. Малыши могли порисовать мелками и получить шарики всефозможных форм: в виде животных и цветов.

Кроме того, все посетители площадки и прохожие могли сфотографироваться с норвежским викингом и получить полароидное фото на память. На протяжении всей акции норвежские волонтеры проводили лотерею, в ходе которой псковичам предлагалось угадать количество норвежских конфет в банке. Конфет оказалось 274, а победитель указал примерное количество -275 штук. По итогам лотереи трое самых «метких» участников получили призы, главным из которых являлась та самая банка с конфетами. Участники, занявшие второе (260) и третье место (258) получили по портативному радио.

Также, на площадке малыши могли потренировать свою память, сыграв в норвежскую игру под названием «Игра Ким», аналогом которой является русская игра «Что исчезло?», где ребятам давалось полминуты на запоминание 10 норвежских предметов в сундуке, а далее, после того, как дети отворачивались и пропадал какой-то из предметов, им нужно было повернуться обратно и угадать, какой исчез.

«Завершающий приезд норвежских партнеров стал особенным благодаря активному взаимодействию сотрудников и волонтеров обоих отделений в ежегодной акции Псковского Красного Креста, приуроченной к Международному дню защиты детей. Итоги подведены, проект завершается», - отметили в Псковском Красном Кресте.