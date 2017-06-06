Бригады псковских и новгородских энергетиков отработают взаимодействие в ЧС

17:18, 06 июня 2017, ПАИ

28-29 июня в Новгородской области пройдут совместные учения филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и «Новгородэнерго». Основной задачей мероприятия станет отработка взаимодействия персонала электросетевой компании из соседних регионов при ликвидации сложных технологических нарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Со стороны «Псковэнерго» в учениях примут участие два мобильных подразделения из Восточных электрических сетей предприятия – ремонтная бригада и отдельно персонал с передвижным дизель-генератором 100 кВА. По плану в учениях примут участие представители органов исполнительной и муниципальной власти Новгородской области, будут задействованы оперативные штабы, диспетчерские службы, аварийно-спасательные подразделения МЧС, подрядные организации.

Традиционно в ходе учений моделируются ситуации, наиболее распространенные для данной местности в осенне-зимний период: повреждения линий электропередачи вследствие резкого усиления ветра, налипание мокрого снега на провода, падение на ЛЭП деревьев. В ходе тренировки будет оцениваться готовность специалистов электросетевых предприятий организовывать оперативное возобновление электроснабжения и проводить масштабные аварийно-восстановительные работы с передислокацией мобильных подразделений и использованием спецтехники.

Для отработки взаимодействия мобильных подразделений на территории обслуживания Боровичских электрических сетей будут организованы учебные места. В ходе учений на действующих линиях и подстанциях бригады будут проводить самые различные виды аварийных работ, в том числе в ночное время с применением «световых башен».

Совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации сложных технологических нарушений в российском электросетевом комплексе проводятся ежегодно в преддверии осенне-зимнего периода. Цель подобных тренировок — повышение уровня подготовки и поддержание высокой степени готовности оперативных штабов и мобильных подразделений электросетевых предприятий к ликвидации в электрических сетях аварийных ситуаций на обслуживаемой территории.

Напомним, что минувшей зимой специалисты «Псковэнерго» дважды помогали своим коллегам восстанавливать электроснабжение потребителей в других регионах. После разгула природных стихий в ноябре и декабре 2016 года псковские энергетики проводили ремонтные работы на энергообъектах в Московской и Новгородской областях.