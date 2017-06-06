800 кг говядины без маркировки пытался ввезти белорус в Псковскую область

19:28, 06 июня 2017, ПАИ

В Себежском районе запрещено движение автомобиля под управлением гражданина Белоруссии, который вез мясо с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В автомобиле обнаружили бескостную говядину в блоках, мясо темно-красного цвета было упаковано в полиэтиленовые прозрачные мешки, уложено навалом, переложено и накрыто картоном и двумя одеялами. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала, как и ветеринарные и товаротранспортные документы. Кроме того, транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила - 10,5 градусов, в грузовом отсеке транспортного средства - +14 градусов. Перевозка говядины осуществлялась с посторонними предметами - двумя канистрами.

Водитель сообщил, что перевозил в Псковскую область принадлежащий ему товар, приобретенный в Полоцке, общий вес которого составлял около 800 кг.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация мяса раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.