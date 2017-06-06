Дни открытых дверей управляющих компаний стартовали в Пскове

17:46, 06 июня 2017, ПАИ

В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», региональным координатором которого является Алексей Кириллов, в Псковской области проходит Всероссийская акция «Единой России» «День открытых дверей управляющих организаций».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, акция позволяет гражданам лично познакомиться с теми людьми, которые занимаются управлением их домов и получить ответы на интересующие их вопросы. Также акция направлена на вовлечение жителей в обсуждение планов работ управляющих организаций на текущий год.

В городе Пскове к акции подключились практически все городские управляющие компании. Так, в УК «Микрорайон №2» (Красноармейская, 20А), которой руководит Дмитрий Гусаков, сегодня состоялся приём граждан. К Дмитрию Гусакову обратилась председатель совета многоквартирного дома по улице Красноармейской, 25, которая сообщила, что для жителей одним из важных вопросов является установка общедомовых приборов учёта горячей воды и теплоэнергии. В управляющей компании ей составили две сметы, установка приборов учёта горячей воды обойдётся жильцам в 180 тысяч рублей, а тепловой энергии - в 95 тысяч. По типовой смете МП города Пскова «Псковские тепловые сети» данные работы обошлись бы жителям на 50 тысяч рублей дороже.

Для оплаты данных работ жителям будет предложено использовать накопленные на специальном счёте средства собственников квартир и других помещений данного многоквартирного дома на капитальный ремонт. Для этого председателю совета необходимо будет подготовить документы, организовать общедомовое собрание собственников и провести голосование.

«Нам предложили сумму, которая нас устроит. Управляющая компания подобрала нам подрядчика, который проведёт работы и будет нести ответственность за работу этих счётчиков. Сейчас мы проведём общедомовое собрание жильцов, проголосуем и, видимо, примем решение снять с нашего специального счета средства на проведение этих работ», - рассказала председатель совета дома.

Руководитель управляющей компании «Жилсервис-2» (Западная, 25а) Андрей Ершов рассказал об основных проблемах жильцов дома по улице Байкова, 7, который находится в их ведомстве. В этом году данный двор благодаря усилиям управляющей компании попал в адресную программу ремонта дворовых территорий многоквартирных домов. В течение нескольких лет управляющая компания неоднократно обращалась в администрацию города Пскова, управление городского хозяйства и к местным депутатам для включения данного двора в план капитального ремонта.

«Обещают провести капитальный ремонт двора в этом году, уже в ближайшие месяцы. Мы со своей стороны оповестили собственников, чтобы они могли подготовить свои предложения по благоустройству двора, расширения парковки. Будем совместно решать все вопросы», - отметил Андрей Ершов. Он выразил надежду, что до осени все работы будут завершены, а собственники останутся довольны.

Напомним, что акция продлится до 16 июня, собственники жилья смогут встретиться с руководителями и специалистами управляющих компаний в Пскове, Великих Луках, Острове, Дедовичаx и Дно.