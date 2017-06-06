Церковь Климента Папы Римского в Пскове и ещё три объекта включены в объединённую зону охраны

17:12, 06 июня 2017, ПАИ

Проект объединённой зоны охраны, включающий памятник федерального значения Церковь Климента Папы Римского XV века и три объекта культурного наследия регионального значения, утвердило Псковское областное Собрание депутатов на сессии 6 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Помимо храма, стоящего на месте просуществовавшего до начала XVIII века мужского Климентовского монастыря, в объединённую зону охраны входят Главный корпус земской Больницы, построенный в 1780 году, «Биржа и контора Торгового дома «Зиновьев и Ко», расположенная на улице Красноармейской, и имеющее статус памятника здание Главного производственного корпуса лесопильного завода Д. В. Зиновьева. Территория современной Псковской областной клинической больницы также попала в объединённую зону охраны.

Утверждённый проект содержит описание и схему границ объединённой зоны охраны, а также особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в охранной зоне, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоне охраняемого природного ландшафта.

В охранной зоне под запретом любое новое строительство, изменение рельефа местности более одного метра, возведение сплошных оград, размещение рекламных конструкций и вывесок, не связанных с функцией медицинского учреждения, прокладка новых дорог и проездов.

Для зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности установлено ограничение высотности нового строительства: предельные параметры высоты новых объектов жилой и общественно-деловой застройки на разных участках колеблются от 12 до 21 метра.

Зону охраняемого природного ландшафта, где не допускается новое строительство, разрешено использовать под рекреационные цели: зоны отдыха и пешеходные прогулочные зоны с оборудованием общественных плоскостных объектов рекреации и размещением малых архитектурных форм (скамеек, беседок, осветительного оборудования).