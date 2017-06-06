10 тысяч рублей получат малоимущие россияне на продуктовые карточки

18:01, 06 июня 2017, ПАИ

В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом пишет РИА Новости.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами — примерно это около, по году я бы сказал, около десяти тысяч рублей. Примерно десять тысяч рублей за год на человека», — сказал Мантуров. Выплаты будут производиться ежемесячно.

По словам министра, программа может заработать во второй половине будущего года, а в полном объеме — в 2019 году. Планируется, что она охватит до 19 миллионов человек.