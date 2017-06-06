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Спорт

Псковичи выиграли турнир в рамках проекта «Шахматы в школах»

Псковичи одержали победу на итоговом соревновании участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области, турнир проходит второй год подряд в Дагомысе параллельно с финалом «Белой ладьи».

На этот раз в соревновании приняли участие шесть команд, сформированных из учеников общеобразовательных организаций Алтайского края, Забайкальского края, Новосибирской области, Краснодарского  края, Псковской области и Республики Ингушетия. Эти команды заняли в своих субъектах РФ первые места в конкурсе на лучшее преподавание шахмат.

В составе каждой команды были 4 игрока (не менее одной девочки) 2008 года рождения и моложе. Первое место заняло МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», набрав  18 очков из 20. На втором месте оказалось МБОУ «СОШ № 195» города Новосибирска - 14 очков, на третьем - МАОУ Лицей № 48 имени А.В. Суворова Краснодара - 12 очков. 4 июня для ребят и их преподавателей была организована экскурсия по Сочи.

Во время турнира прошел круглый стол участников проекта «Шахматы в школах», в котором приняли участие исполнительный директор РШФ Марк Глуховский, заместитель генерального директора Фонда Тимченко Игорь Барадачев и президент Международного школьного шахматного союза Александр Костьев. Преподаватели шахмат поделились своим опытом, рассказали о проблемах, которые возникают у них в повседневной работе, высказали свои замечания и пожелания по совершенствованию учебно-методического комплекса, разработанного РШФ при поддержке Фонда Тимченко.

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