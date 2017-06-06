Срок формирования общественного совета при управлении соцзащиты Псковской области продлён

17:55, 06 июня 2017, ПАИ

До 21 июня продлён срок процедуры формирования состава Общественного совета при Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Документы о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета направляются в Общественную палату Псковской области одним из следующих способов: подаются непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу Псков, Советская, д. 20, второй этаж или почтовым отправлением по адресу 180001, Псков, Некрасова, 23, а/я 30.

Также Общественная палата Псковской области продляет срок процедуры формирования состава общественного совета при Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области до 2 июля включительно.

Документы о выдвижении кандидатов в состав общественного совета направляются в Общественную палату Псковской области теми же способами.