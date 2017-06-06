Срок формирования общественного совета при управлении соцзащиты Псковской области продлён
До 21 июня продлён срок процедуры формирования состава Общественного совета при Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Документы о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета направляются в Общественную палату Псковской области одним из следующих способов: подаются непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу Псков, Советская, д. 20, второй этаж или почтовым отправлением по адресу 180001, Псков, Некрасова, 23, а/я 30.
Также Общественная палата Псковской области продляет срок процедуры формирования состава общественного совета при Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области до 2 июля включительно.
Документы о выдвижении кандидатов в состав общественного совета направляются в Общественную палату Псковской области теми же способами.